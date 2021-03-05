موسكو: سورية أوفت بالتزاماتها تجاه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

جددت روسيا التأكيد على أن سورية أوفت بكل التزاماتها تجاه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن ما يسمى “ملف الكيميائي” مشيرة إلى أن دول الغرب تواصل استخدام هذه المسألة اداة للضغط على الحكومة السورية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو أمس وفق ما نقلت وكالة نوفوستي إن سورية “انضمت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية طوعاً ونفذت الشروط الأساسية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتخلصت من كامل مخزونها ودمرت مرافق الإنتاج ذات الصلة منذ العام 2014 الأمر الذي أكدته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكثر من مرة”.

وأشار نيبينزيا إلى أن بعض الدول تواصل استخدام “ورقة الكيميائي” أداة للضغط على الدولة السورية وتوجيه “اتهامات خطيرة” لها مرة تلو الأخرى لافتاً إلى أن عدد الأدلة على الفبركة والتلاعب وانتهاكات داخل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تجاوز “المستوى الخطير”.

وأكدت سورية مراراً عدم استخدامها أسلحة كيميائية وتخلصها من كامل مخزونها وتدمير مرافق الإنتاج ذات الصلة الأمر الذي أكدته رئيسة البعثة المشتركة للتخلص من الأسلحة الكيميائية في سورية سيغريد كاغ في إحاطتها أمام مجلس الأمن في حزيران 2014 كما أكدته الوثائق الصادرة عن الأمانة الفنية لمنظمة الحظر وآخرها التقرير الشهري الـ 85 للمدير العام الصادر بتاريخ الـ 26 من تشرين الأول الماضي.

«سانا»