الصحة: 62 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 84 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 84حالة ووفاة 5من الإصابات المسجلة بالفيروس.

ولفتت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 15815 شفيت منها 10123 وتوفيت 1050 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الخميس 4 آذار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

16 في دمشق

15 في السويداء

12 في اللاذقية

9 في ريف دمشق

5 في حماة

3 في درعا

2 في حلب

=الشفاء:

16 في دمشق

15 في حلب

12 في اللاذقية

11 في حمص

7 في طرطوس

6 في ريف دمشق

5 في القنيطرة

4 في درعا

4 في السويداء

4 في حماة

=الوفاة:

2 في دمشق

2 في اللاذقية

1 في حلب