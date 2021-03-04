39 ضبطاً تموينياً منذ مطلع العام الحالي في القنيطرة

القنيطرة - ممدوح عوض

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة 39 ضبطاً تموينياً بحق عدد من أصحاب الفعاليات التجارية والتموينية المخالفة منذ مطلع العام الحالي.

وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة المهندس حمدي أحمد العلي أن ضبوط عدم الإعلان عن الأسعار تصدرت القائمة بـ 16 ضبطاً، في حين بلغ عدد ضبوط الأفران المخالفة 10 ضبوط والبيع بسعر زائد 6 ضبوط والمحروقات ( غاز – بنزين – مازوت ) 4 ضبوط والامتناع عن البيع 3 ضبوط .

وأشار العلي إلى أن الشكاوى الواردة للمديرية والتي تمت معالجتها في حينها هذا العام بلغت 17 شكوى، وعدد الضبوط التي تمت المصالحة عليها 19 ضبطاً وعدد الإغلاقات للفعاليات التجارية بلغ 8 ضبوط، لافتاً إلى أن عدد العينات التي أخذت من الأسواق بلغت 15 عينة, منها 11 عينة مطابقة للمواصفات وعينتان مخالفة للمواصفات ومثلهما قيد التحليل، بينما بلغ مجموع الضبوط العدلية والعينات 55 ضبطاً.