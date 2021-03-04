«التربية» تقدم الرعاية الصحية الفموية لطلاب معاهد إصلاح الأحداث

ضمن برامج الرعاية الصحية الفموية التي تقدمها وزارة التربية للطلاب وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعمل الوحدة المتنقلة لرعاية صحة الفم والأسنان على تقديم خدماتها لطلاب معاهد إصلاح الأحداث.

ونقلت «سانا» عن الوزارة قولها في بيان: أن هذه الوحدة تقدم خدماتها وفق البروتوكول المعتمد من منظمة الصحة العالمية والمتضمن برامج التثقيف الصحي الفموي والاجتماعي والوقائي باستخدام الفلوريدات بكل أشكالها والفحص الشامل وبرنامج العلاج الهادف إلى إكساب الطلاب سلوكاً صحياً سليماً.

الدكتور عماد الناعم مدير المركز الإقليمي للإرشاد والتدريب وبحوث الفم والأسنان بين أن الفريق الصحي العامل في الوحدة المتنقلة خضع لتدريب عملي على الطرق الصحيحة في استخدام فرشاة الأسنان والمعجون بما يتوافق والفئات العمرية الموجودة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع إدارة المعاهد على برنامج زمني دوري يتم من خلاله تدعيم هذه البرامج الصحية للوصول إلى الفائدة المرجوة بأفضل حالاتها.

وكانت وزارة التربية أحدثت في الـ 20 من شباط الماضي وحدة متنقلة لتقديم خدمات صحة الفم والأسنان للتلاميذ في المناطق الريفية والقرى البعيدة.