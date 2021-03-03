القوات العراقية تلقي القبض على 63 إرهابياً في ثلاث محافظات

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على 63 إرهابياً في محافظات كركوك ونينوى في شمال العراق وديالى في شرقه.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان نقله موقع «السومرية نيوز» إن قوة من المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك قامت بعملية استباقية وألقت القبض على 14 إرهابياً بينما تم إلقاء القبض على 21 إرهابياً آخرين وضبط عتاد في نينوى إضافة إلى العثور على عتاد وإلقاء القبض على 28 إرهابياً في محافظة ديالى.

وكانت قوات الأمن العراقية ألقت القبض في وقت سابق اليوم على ثلاثة من إرهابيي تنظيم «داعش» في العاصمة بغداد.

«سانا»