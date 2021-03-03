مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يدين العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق

أدان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية السورية عباس كلرو بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط دمشق مؤخراً.

وأكد كلرو خلال استقباله سفير سورية في طهران الدكتور شفيق ديوب وقوف إيران قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب سورية حتى تحقيق النصر الكامل على الإرهاب التكفيري مشدداً على أهمية التعاون البرلماني والعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

من جهته أكد ديوب ضرورة تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة والثقافة مشدداً على التعاون البرلماني الثنائي الذي من شأنه أن يعزز الجهود المبذولة في إطار التعاون الشامل بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

ونوه ديوب بمواقف إيران الداعمة لسورية في حربها ضد الإرهاب.

«سانا»