عراقجي: إلغاء الحظر الأمريكي السبيل الوحيد لدفع عجلة الاتفاق النووي

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي اليوم أن السبيل الوحيد للدفع بعجلة الاتفاق النووي إلى الأمام يكمن في رفع الحظر الأمريكي اللا قانوني.

ونقلت وكالة ارنا للأنباء عن عراقجي قوله خلال الجولة الجديدة من مباحثاته السياسية الافتراضية مع الأمين العام لوزارة الخارجية اليونانية ثمستوكلس دميريس أن “العودة غير المشروطة للولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفع كامل الحظر شرط أساسي لتنفيذ التعهدات تماماً من جانب إيران” مضيفاً “أن الخطوات التي اتخذتها طهران لتخفيض التزاماتها النووية جاءت وفق بنود الاتفاق النووي ورداً على تنصل واشنطن وأوروبا من تنفيذ التزاماتها”.

ولفت عراقجي إلى أن تعهد دول الترويكا الأوروبية للحفاظ على الاتفاق ليس كافياً، موضحاً “أن ضبط النفس الذي التزمت به إيران على مدى السنوات الأربع الماضية كان السبب الرئيس وراء الحفاظ على الاتفاق النووي”.

وأكد أن محاولة الترويكا الأوروبية لتقديم مسودة قرار في اجتماع مجلس الحكام المرتقب رغم الاتفاق المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارة مدير عام الوكالة رافائيل غروسي أنها “إجراء خاطئ” مشيراً إلى أن “إيران وبعد فشل سياسة الضغوط القصوى الأمريكية لن تقبل بأي سلوك مماثل إطلاقاً”.

من جانبه أكد دميريس دعم اليونان لتحكيم لغة الدبلوماسية من أجل تسوية الخلافات وقال “إن أثينا أعربت في سياق مواقف الشركاء الأوروبيين عن موقفها الرافض لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وفرض الحظر على إيران”.

وأعرب دميريس عن استعداد بلاده للمضي نحو تعزيز التعاون مع إيران وبمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

“سانا”