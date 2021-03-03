تجدد الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي

تجددت الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي تخلل بعضها قطع للطرقات.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن محتجين أقدموا على قطع عدد من الطرقات على طريق مطار بيروت القديم وفي داخل العاصمة اللبنانية فيما يقوم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بفتح الطرقات المغلقة.

وفي زحلة شرق لبنان قطع متظاهرون حركة السير في ساحة المستديرة بالمدينة فيما قطع محتجون آخرون طريق عام راشيا الوادي المصنع في منطقة ظهر الأحمر بالإطارات والحجارة احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية السائدة.

وأضافت الوكالة أن محتجين قطعوا أيضاً مدخل سوق بعلبك التجاري بالسيارات وطريق رياق بعلبك الدولية قرب مفارق الطرق المؤدية إلى بلدتي النبي شيت والخضر بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على الأزمة المعيشية.

وفي صيدا تجمع محتجون في شارع المصارف بالمدينة احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار وتردي الأوضاع المعيشية.

“سانا”