بروسيا دورتموند إلى قبل نهائي كأس ألمانيا

سجل جيدون سانشو من هجمة مرتدة سريعة لصالح بروسيا دورتموند ليفوز 1-صفر على بروسيا مونشنجلادباخ في كأس ألمانيا لكرة القدم اليوم ويحجز مكانه في الدور قبل النهائي.

وتعافى دورتموند بعد سلسلة من النتائج السيئة وفاز بمبارياته الأربع الأخيرة في كل المسابقات ومن بينها الانتصار 3-2 على أشبيلية في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي رازن بال شبورت لايبزيج مع فولفسبورغ غداً بينما يلعب روت فايس إيسن ضد هولشتاين كيل في المواجهات الأخرى بدور الثمانية.

وتأجلت مباراة يان ريجنسبيرج ضد فيردر بريمن بعد إصابة عدد من لاعبي ريجنسبيرج بفيروس كورونا.