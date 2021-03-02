الصحة: 54 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 81 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 81 حالة ووفاة 7 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 15696 شفيت منها 9961 وتوفيت 1039 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الثلاثاء 2 آذار 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

18 في اللاذقية

15 في دمشق

13 في ريف دمشق

6 في حلب

1 في طرطوس

1 في دير الزور

=الشفاء:

16 في حلب

15 في دمشق

15 في اللاذقية

11 في حمص

6 في طرطوس

6في ريف دمشق

4 في السويداء

4 في درعا

4 في حماة

=الوفاة:

3 في دمشق

2 في حمص

2 في اللاذقية