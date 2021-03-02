أحزاب لبنانية: الحياد تبرئة لجرائم العدوان الصهيوني

أكدت هيئة تنسيق لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية أن لبنان لم يكن يوماً معتدياً بل قدم الشهداء والجرحى وتعرض للتدمير والاستباحة اليومية لأرضه ومياهه وسمائه وصولاً إلى احتلاله من قبل العدو الإسرائيلي.

ورأت الهيئة في بيان لها خلال اجتماعها في بيروت اليوم أنه لا معنى لأي حديث عن الحياد في واقع الحال اللبناني لأنه سيفسر تبرئة للعدو الصهيوني وجرائمه بحق لبنان وشعبه، معربة عن اعتقادها أن طرح موضوع حياد لبنان هو استقالة من المسؤولية الوطنية وهروب من مواجهة الواقع المتمثل بالعدوانية الصهيونية المستمرة على لبنان والمنطقة.

وأوضح البيان أن الحقيقة التي يعرفها الجميع هي أن لبنان كان دائماً عرضة للاعتداءات المتكررة سواء من قبل العدو الإسرائيلي أم من قبل الإرهاب التكفيري المدعومين أمريكياً باعتراف الأمريكيين أنفسهم.