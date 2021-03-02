سلاح الجو اليمني المسيّر يستهدف مرابض طائرات العدوان السعودي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم استهدافها مواقع الطائرات الحربية التابعة لجيش العدوان السعودي في مطار أبها.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله: إن سلاح الجو اليمني المسير حقق إصابات دقيقة باستهدافه مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي رداً على التصعيد الجوي للعدوان السعودي ومرتزقته وحصاره المتواصل لليمن.

وأوضح سريع في تغريدة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن هذا الاستهداف تم بطائرة من نوع (قاصف كي 2) وحقق إصابة دقيقة.

وكان العميد سريع أعلن أول أمس عن تنفيذ عملية توازن الردع الخامسة استهدفت العمق السعودي بصاروخ باليستي و15 طائرة مسيرة.

“سانا”