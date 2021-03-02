كوساتشوف: موسكو ستردُّ على عقوبات “الأوروبي” بسبب قضية نافالني

أكد رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشوف أن موسكو سترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدها بسبب قضية المعارض الروسي ألكسي نافالني.

ونقلت وكالة “تاس” عن كوساتشوف قوله: إن قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج عدد من كبار المسؤولين الروس ضمن القائمة السوداء عقب الحكم على نافالني أمر غير مقبول وفيه تلاعب، معتبراً أن إقحام أدلة في قضية لم يتم التحقيق فيها لدعم رؤية خاصة تعد طريقة غير مقبولة في العلاقات الدولية” مشدداً على أن موسكو سترد على ذلك.

وأضاف كوساتشوف: “إذا كان الاتحاد الأوروبي يهتم حقاً بالكشف عن الحقيقة وهذا أمر مستحيل دون القيام بتحقيق شامل في روسيا فإنه ربما يبذل جهوداً ليس فيما يخص بلدنا وإنما فيما يخص أعضاءه ألمانيا وفرنسا والسويد لإلزامهم بضمان شفافية الأدلة وهذا الأمر لم يحدث”.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي مهتم بهذا الموقف فقط كذريعة لتشويه سمعة القيادة الروسية ويمكن قول الشيء نفسه عن العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها على روسيا والتي أعقبت عقوبات الاتحاد الأوروبي.

“سانا”