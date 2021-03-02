الصين تحثُّ الولايات المتحدة على تحسين وضع حقوق الإنسان

دعت الصين اليوم الولايات المتحدة إلى معالجة مشاكلها الداخلية العميقة التي تعاني منها بما في ذلك مسائل التمييز العنصري وتطبيق القانون من خلال استخدام العنف وإلى اتخاذ اجراءات ملموسة لتحسين وضع حقوق الإنسان فيها.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بن قوله خلال مؤتمر صحفي رداً على استفسار من الولايات المتحدة حول قضايا حقوق الإنسان بإقليم شينجيانغ الصيني: إن شينجيانغ الآن تتمتع بحالة من الاستقرار الاجتماعي وسكانها يعيشون حياة آمنة وينعمون بكامل حقوقهم كما أن اللغات والثقافات والعادات فيها تتمتع بالحماية وهي متوارثة عبر الأجيال.

ولفت وانغ إلى أنه على مدار الأعوام الستين الماضية نما اقتصاد شينجيانغ بأكثر من 200 مرة وزاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 40 مرة كما ارتفع متوسط العمر المتوقع للسكان إلى 72 عاماً ، مؤكداً أن الذين يزعمون أنهم يدافعون عن حقوق السكان هناك هم في الحقيقة انفصاليون مناهضون للصين.

وشدد وانغ على معارضته لهجوم الولايات المتحدة على سياسة شينجيانغ الصينية وتدخلها في الشؤون الداخلية للصين بذريعة قضايا حقوق الإنسان متجاهلة الجهود الجبارة التي يبذلها الجانب الصيني لحماية حقوق الإنسان.