وقفة في طولكرم دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

شهدت مدينة طولكرم بالضفة الغربية، اليوم، وقفة دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وتنديداً بجرائمه المتواصلة بحقهم.

ووفقاً لوكالة “وفا” الفلسطينية فقد شدد المشاركون في الوقفة الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم على ضرورة مواصلة دعم الأسرى والتضامن معهم في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وممارسات وحشية من قبل الاحتلال وسط إهمال طبي متعمد بحقهم والضرب بعرض الحائط لمواثيق حقوق الإنسان.

وطالب المشاركون الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وانتهاكاته بحق الأسرى والإفراج عن المرضى منهم وكبار السن والنساء والأطفال الذين باتت حياتهم مهددة بالخطر في ظل تفشي فيروس كورونا.

ويواجه نحو 4600 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم وبينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.