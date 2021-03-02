شرطيا مرور يقبضان على سارق مجوهرات بدمشق

ألقى عناصر فرع مرور دمشق القبض على شخص أثناء قيامه بسرقة مجوهرات من أحد محلات الصاغة في شارع الحمرا.

وأشارت وزارة الداخلية في بيان تلقت وكالة “سانا” نسخة منه إلى أنه وأثناء قيام الشرطيان محمد نجيب وحسن رويم من فرع المرور بدمشق بأداء مهامهما في تنظيم حركة السير في شارع الحمرا بدمشق سمعا نداء استغاثة من صاحب محل صاغة مجاور لمكان خدمتهما وهو يتعرض لعملية سرقة حيث بادراً فوراً باللحاق بالسارق وقاماً بإلقاء القبض عليه عند إشارة المرور جانب مدرسة دار السلام.

وأشارت الوزارة في بيانها لها إلى أنه تم استرداد المصاغ الذهبي المسروق وإعادته لصاحبه أصولاً والذي يقدر قيمته بنحو أحد عشر مليون ليرة وتسليم السارق إلى قسم شرطة عرنوس بدمشق لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه والتحقيقات ما زالت مستمرة معه لتقديمه للقضاء المختص.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى تكريم الشرطيين المذكورين من قبل قيادة شرطة دمشق لسرعة استجابتهما وتلبية نداء المواطن.