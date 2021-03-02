لافروف: موسكو سترد بالمثل على عقوبات أمريكية محتملة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو سترد بالمثل على العقوبات الأمريكية المحتملة ضد روسيا بسبب المعارض الروسي الكسي نافالني.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي بعد محادثاته مع نظيره الأوزبكستاني اليوم: سنرد بالتأكيد على العقوبات الأمريكية، لافتاً إلى أن بلاده لم تلغ إحدى قواعد الدبلوماسية وهي المعاملة بالمثل وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أعلن أمس أن موسكو ستنتظر العقوبات واعتمادا على محتواها وطبيعتها سترد مضيفاً: نحن لا يمكننا قياس العوامل التي ستؤثر على عقلية واشنطن بهذا الشأن وما هو المزاج السائد وأسباب اتخاذهم القرارات.. أما سياسة روسيا فهي متسقة ومفهومة ومنطقية ولا يمكن لأحد أن يلومنا على الرد.