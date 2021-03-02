انقطاع الكهرباء عن مركز مدينة الحسكة بسبب عطل فني

أدى عطل فني على الكبل الأرضي المغذي لخطي توتر المساكن والخابور في مدينة الحسكة، اليوم، إلى خروجهما عن الخدمة ما تسبب بانقطاع التغذية الكهربائية عن أحياء مركز مدينة الحسكة.

ونقلاً عن وكالة “سانا” بيّن مدير شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة أن الورشات الفنية حددت مكان الأعطال عند كلية الحقوق ما أدى إلى خروج خط المساكن عن الخدمة وعند البراد الآلي ما أسفر عن خروج خط توتر الخابور عن الخدمة.

وأكد عكلة بدء ورشات الصيانة عمليات الإصلاح لإعادة الخطين إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن خاصة وأن قسماً كبيراً من أحياء وسط المدينة تتم تغذيتهما من الخطين المذكورين.