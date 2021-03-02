الذهب يهبط لأقل مستوى

هبطت أسعار الذهب لأقل مستوى في ثمانية أشهر ونصف الشهر إذ قوض صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية شهية المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وذكرت «رويترز» أن الذهب نزل في السوق الفورية 3ر0 في المئة إلى 99ر1717 دولاراً للأوقية الأونصة بعدما هوى لأقل مستوى منذ الـ 15 من حزيران عند 70ر1706 دولارات في وقت سابق من الجلسة.

ونزل الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 4ر0 في المئة إلى 10ر1716 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 2ر1 في المئة إلى 15ر26 دولاراً للأوقية وكانت قد تراجعت في وقت سابق لأقل مستوى فيما يزيد على شهر.

وفقد البلاديوم 1ر0 في المئة إلى 67ر1346 دولاراً وخسر البلاتين 9ر0 في المئة إلى 50ر1174 دولاراً.

«سانا»