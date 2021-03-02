مخطط استيطاني جديد للاحتلال شمال شرق القدس المحتلة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مخططاً لإقامة 930 وحدة استيطانية جديدة شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن المخطط الجديد يهدف لتوسعة مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدات بيت حنينا وحزما وعناتا شمال شرق القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة خلة الضبع في بلدة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل وهدمت ثلاثة منازل، كما اقتحمت بلدة بتير غرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، وهدمت منزلاً، إذ أوضح مسؤول لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في بتير غسان عليان للوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الباطن غرب البلدة وهدمت منزلاً.