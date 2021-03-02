أدنى معدل للإصابات بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم أنها سجلت خلال الساعات الماضية أدنى معدل للإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ أيلول الماضي.

وأفاد مركز العمليات الخاصة بمكافحة تفشي وباء كورونا في تقريره اليومي بتسجيل 10565 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات ال24 الماضية من بينها 1277 إصابة في العاصمة موسكو، موضحاً أن عدد الوفيات بلغ 441 حالة في حين تعافى من الإصابة 14966 شخصاً.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الوفيات منذ انتشار الوباء وصل إلى 86896 والمتعافين إلى 3 ملايين و838040 شخصاً من بين 4 ملايين و268215 مصاباً.

«سانا»