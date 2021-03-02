الصين: أهمية التعاون مع واشنطن والابتعاد عن المواجهة

أكدت الصين أهمية تطوير العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة، والدفع بالتعاون بين جيشي البلدين قدماً مع الابتعاد عن نهج المواجهة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن الوزارة قولها أمس: إن العلاقات الصينية – الأمريكية وصلت إلى منعطف مهم، إذ سيعود التعاون بينهما بالفائدة لكلا الطرفين في حين اتباع نهج المواجهة سيضرهما معاً.

وأشارت الوزارة إلى أن العلاقات العسكرية بين البلدين جزء أساس من العلاقات الثنائية، وقد أصبح الحفاظ على تطورها المستقر والصحي اتجاهاً سائداً وكذلك مسؤولية على السلطات الدفاعية للجانبين.

وأعربت الوزارة عن الأمل في أن تعمل واشنطن مع بكين لتقوية وتعزيز الاتصالات وتوسيع التعاون الذي يعود بالفائدة والمصلحة للجانبين ومعالجة الاختلافات بينهما بالشكل المناسب على نحو يكون الطرفان رابحين.

«سانا»