أمطار أعلاها في طرطوس

شهدت بعض المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطلات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 25 مم في حمام واصل بطرطوس.

وأشارت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى أن نسب الهطل كانت في محافظة السويداء في عين العرب 5 مم والسويداء 2 مم وشهبا وصلخد1 مم وفي محافظة درعا كانت في نوى 6 مم وتل شهاب 2 مم ودرعا 1 مم.

وفي محافظة القنيطرة بلغت في حضر 3 مم والقنيطرة 2 مم وفي محافظة حمص سجلت في الناصرة 4 مم ومرمريتا 2 مم وشين وقلعة الحصن 3 مم.

وفي محافظة حماة سجلت في الرصافة 2 مم ووادي العيون 3 مم ومصياف 1 مم وعين حلاقيم 5 مم وربعو1 مم وفي الغاب كانت في شطحة 15 مم وعين الكروم 2 مم والكريم 4 مم وأفاميا والسقيلبية 1 مم.

وفي محافظة طرطوس سجلت في حمام واصل 25 مم والقدموس 11 مم ومشتى الحلو 5 مم وصافيتا 4 مم والصفصافة 2 مم وطرطوس 1 مم وبانياس 8 مم وفي محافظة اللاذقية سجلت في القطيلبية 10 مم.

أما في محافظة إدلب فكانت في أبو الظهور 3 مم وفي محافظة حلب سجلت في حلب المطار 2 مم وعين العرب الشمالية 2 مم والسفيرة 2 مم.

«سانا»