العراق.. اتفاق على توريد مليوني جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم التوصل الى اتفاق مع الصين لتوريد مليوني جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكورونا إلى العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان نقله موقع «السومرية نيوز»: إن «وزير الصحة الدكتور حسن التميمي اتفق مع سفير جمهورية الصين الشعبية في العراق على توريد مليوني جرعة من لقاح سينوفارم وبشكل عاجل إلى العراق»، مشيراً إلى أن هذه اللقاحات ستستخدم إضافة إلى بقية تعاقدات الوزارة السابقة لتغطية أكبر نسبة من المواطنين.

ووصلت إلى مطار بغداد صباح اليوم طائرة عراقية محملة بـ 50 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا تبرعت بها الصين.