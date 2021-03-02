لجنة في «الشيوخ الأمريكي» توافق على تعيين غارلاند وزيراً للعدل

حصل مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لتولي وزارة العدل القاضي ميريك غارلاند على تأييد أغلبية أعضاء لجنة العدل في مجلس الشيوخ في خطوة أساسية على طريق تثبيته في هذا المنصب خلال جلسة تصويت عامة سيعقدها المجلس بدءاً من هذا الأسبوع.

وأشارت وكالة «فرانس برس» إلى أن غارلاند الذي يرأس حالياً محكمة الاستئناف في واشنطن حاز خلال جلسة التصويت أمس تأييد 15 من أعضاء مجلس الشيوخ مقابل سبعة من الحزب الجمهوري صوتوا ضده.

غير أن غارلاند حصل إضافة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين على تأييد أعضاء جمهوريين من الوزن الثقيل في مقدمتهم زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس السناتور ميتش ماكونيل الذي أكد علانية أنه سيصوت في الجلسة العامة لمصلحة القاضي الليبرالي المعتدل.

وتعهد غارلاند خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة الأسبوع الماضي أن تكون مكافحة التطرف الداخلي أولويته الأولى إذا ما تم تثبيته على رأس وزارة العدل، مبيناً أن التطرف اليميني في الولايات المتحدة حالياً أسوأ مما كان عليه عندما قاد التحقيق في تفجير مبنى فدرالي في أوكلاهوما سيتي في 1995 في هجوم أسفر عن مقتل 168 شخصاً.

«سانا»