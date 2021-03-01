طلبات لتوريد لقاح «سبوتنيك في» إلى دول أوروبية

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة تلقيه العديد من الطلبات من دول الاتحاد الأوروبي لتوريد لقاح « سبوتنيك في» الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال رئيس الصندوق كيريل دميترييف في بيان نقله موقع قناة « روسيا اليوم»: «إن الطلبات تأتي بعد تحليل الأجهزة المختصة في تلك الدول للمعلومات حول اللقاح الروسي» مشيراً إلى أن التعاون مستمر بهذا الاتجاه مع الوكالة الأوروبية للأدوية في إطار عملية دراسة اللقاح التي بدأت في كانون الأول الماضي.

وأبدت عشرات الدول بما فيها دول أوروبية اهتماماً بتوريدات اللقاح الروسي وبعد أن تلقت جرعات من لقاح « سبوتنيك في» قبل موافقة الاتحاد الأوروبي على استخدامه.

ولقاح « سبوتنيك في»الذي قام بتطويره مركز «غاماليا» الروسي للأبحاث أصبح أول لقاح مضاد لفيروس كورونا مسجل في العالم في آب الماضي.