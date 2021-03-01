واشنطن: مسؤول سابق بالاستخبارات السعودية على صلة بقتل خاشقجي

أعلنت الولايات المتحدة اليوم تحديد مسؤول “كبير” سابق باستخبارات النظام السعودي على صلة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018 دون ذكر اسمه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في إفادة صحفية اليوم نقلتها «رويترز»: إن الولايات المتحدة تركز على السلوك المستقبلي للسعودية بعد العقوبات التي فرضتها على بعض المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بمقتل خاشقجي والتي لم تشمل ولي العهد ابن سلمان.

وأضاف برايس: إن مبيعات الأسلحة للنظام السعودي في المستقبل “سيتم تقييمها على أساس المصالح والقيم الأمريكية” مشيراً إلى أن بلاده “حثت” النظام السعودي على حل قوته للتدخل السريع.