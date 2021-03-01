الصحة: 54 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 79 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 79 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

ولفتت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 15642 شفيت منها 9880 وتوفيت 1032 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الاثنين 1 آذار 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

١٦ في اللاذقية

١٣ في دمشق

١٠ في حلب

٨ في حمص

٥ في ريف دمشق

٢ في طرطوس

=الشفاء:

١٥ في حلب

١٤ في دمشق

١٤ في اللاذقية

١٠ في حمص

٧ في طرطوس

٦ في ريف دمشق

٥ في السويداء

٤ في درعا

٤ في حماة

=الوفاة:

٢ في اللاذقية

١ في دمشق

١ في السويداء

١ في القنيطرة