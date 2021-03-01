نواب أمريكيون قلقون من انتهاكات النظام التركي لحقوق الإنسان

أعرب نواب أمريكيون عن قلقهم الكبير من مواصلة النظام التركي انتهاكاته الفاضحة لحقوق الإنسان في تركيا مطالبين إدارة الرئيس جو بايدن بالتصدي لهذه الانتهاكات.

وذكرت «رويترز» أن 170 عضواً بمجلس النواب من بينهم جريج ميكس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس ومايك ماكول العضو الجمهوري البارز أرسلوا إلى وزير الخارجية انتوني بلينكن بياناً أوضحوا فيه أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان وحزبه أضعفا القضاء التركي وعينا حلفاء سياسيين في المناصب العسكرية والمخابراتية الرئيسية وسجنا معارضين سياسيين وصحفيين وأفراداً من الأقليات بغير حق.

كما طالب النواب الأمريكيون إدارة الرئيس بايدن بالتصدي لقضايا حقوق الإنسان المقلقة وأخذها بعين الاعتبار في سياستها إزاء تركيا.

وشن نظام أردوغان منذ أكثر من أربع سنوات حملة ضد معارضيه شملت كل القطاعات العامة وأدت إلى اعتقال عشرات الآلاف وطرد أو إيقاف عن العمل لنحو 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وغيرهم.

«سانا»