لافروف: جائحة كورونا تتطلب التوقف عن خلق صراعات ومواجهات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن جائحة فيروس كورونا تتطلب من دول العالم التوقف عن خلق مواجهات وعداوات وخاصة فيما يتعلق بقصة اللقاحات.

ولفت لافروف خلال لقائه رؤساء مكاتب المراسلين لوسائل الإعلام الرائدة المعتمدة في روسيا إلى حرص بلاده وانفتاحها على مواصلة التفاعل مع وسائل الإعلام لاطلاعها على سياسة روسيا الخارجية على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن الاتصال مع هذه الوسائل لم ينقطع على الرغم من القيود المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا.

وحثّ لافروف وسائل الإعلام المختلفة والصحفيين على إظهار الحقائق من جميع جوانبها عند تغطية الأحداث المختلفة، مؤكداً أن مثل هذه الثقة المتبادلة بين السياسيين والدبلوماسيين والصحفيين هي ضمانة نجاح عملنا وعملكم معاً.

وشدد لافروف على أنه لا يمكن لروسيا أن تقبل بالأنباء المزيفة وعلى موجة الإيديولوجيا القديمة في زمن الحرب الباردة واعتبارها أمراً مسلماً به ما يحول المجال الإعلامي إلى ساحة مواجهات.

ولفت لافروف إلى وجود 271 مكتباً إعلامياً أجنبياً من 57 دولة في العالم في موسكو ومدن روسية أخرى ما يدل على الاهتمام بحياتها وسياستها الخارجية.

“سانا”