ميليشيا “قسد” تلاحق عشرات المسلحين الذين فرّوا من صفوفها وتختطف عدداً منهم في الحسكة وريفها

تزايدت حالات فرار المسلحين من صفوف ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بريف الحسكة ما دفع الميليشيا إلى شن حملة مداهمات وملاحقة العشرات من مسلحيها وأقدمت على اختطاف عدد منهم في الحسكة وريفها.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن عدداً من المسلحين الذين كانوا يقاتلون في صفوف ميليشيا “قسد” فروا من نقاطهم ومواقعهم خلال الأيام الماضية في حين شنت الميليشيا حملات مداهمة وملاحقة في مدينة الحسكة وريفها وقامت على إثرها باختطاف عدد من المسلحين الرافضين القتال في صفوفها خلال ملاحقتهم إضافة إلى اختطاف عدد من المدنيين.

وأشارت مصادر بريف الحسكة إلى أن حملات البحث والملاحقة طالت أيضاً مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي حيث اختطفت الميليشيا على إثرها عدداً من مسلحيها الفارين من صفوفها واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي السياق ذاته لفتت المصادر إلى أن الميليشيا طوقت قرية القيروان التابعة لناحية تل حميس بريف القامشلي الجنوبي واختطفت مدنياً واقتادته إلى جهة مجهولة.

وتشهد صفوف ميليشيا “قسد” عمليات فرار متزايدة لمسلحيها نتيجة الخسائر التي تكبدتها الميليشيا خلال الأشهر الأخيرة حيث قتل العشرات من مسلحيها وأصيب المئات منهم في هجمات استهدفتهم في المناطق التي ينتشرون فيها في الجزيرة السورية.