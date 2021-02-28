غوتيريس يحذر: أزمة تعليم ضخمه يشهدها العالم بسبب كورونا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن العالم يشهد أضخم أزمة تعليمية في التاريخ بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى وباء عالمي.

وفى تغريدة على موقع «تويتر» اليوم قال غوتيريس: «إن 39 مليار وجبة مدرسية لم تصل إلى الطلاب حول العالم منذ بدء جائحة كورونا ما يعنى أن العالم يواجه أضخم أزمة جوع وأزمة تعليم في تاريخه حيث خسر أطفال العالم نحو 40 بالمئة من الوجبات المدرسية».

وتابع غوتيريس «يجب مضاعفة جهود التمويل ووضع البرامج التي تساعدنا في التأكيد على أنه لن يكون هناك طفل متخلف عن الركب العالمي في هذا المجال».