«الداخلية» تنفي العثور على فتاة تعرضت لاستئصال أعضاء في درعا

نفت وزارة الداخلية صحة ما تتداوله بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول العثور على فتاة تعرضت لاستئصال أعضاء في درعا، مؤكدة أنه عار من الصحة جملة وتفصيلاً ولم يراجع أي مواطن الوحدات الشرطية في المحافظة بهذا الخصوص.

وجاء في بيان للوزارة تلقت «سانا» نسخة منه «تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً حول العثور على شابة في أحد الأماكن الخالية من السكان في محافظة درعا ليتبين أنها متعرضة لعملية استئصال أعضاء من جسدها «كلية، قلب» ومن خلال التدقيق تبين أن الخبر كاذب وعار من الصحة جملة وتفصيلاً».

وأكدت الوزارة عدم وقوع هذه الحادثة أو أي حوادث مشابهة ضمن المحافظة ولم يراجع أي مواطن الوحدات الشرطية في محافظة درعا بهذا الخصوص مهيبة بكل صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عدم نشر أي أخبار دون التأكد من مصادرها الحقيقية وخاصة المعلومات التي تمس المواطنين وحرياتهم الشخصية وسمعتهم تحت طائلة تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.