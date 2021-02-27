مساعدات صحية للأسر النازحة من رأس العين وريفها

وزعت جمعية سورية اليمامة الخيرية اليوم سلات صحية ومنظفات للأسر النازحة من مدينة رأس العين وريفها والمقيمة في مراكز الإقامة المؤقتة بمدينة الحسكة وذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سعيد الخضر في تصريح لمراسل «سانا» أن عمليات التوزيع شملت 250 أسرة نازحة من مدينة رأس العين وريفها المقيمة في مدينة الحسكة وذلك للتخفيف من معاناتهم بدعم من صندوق سورية الإنساني مشيراً إلى أن المواد الموزعة شملت سلات صحية ومنظفات.

وأفاد الخضربأن عمليات التوزيع شملت الأسر المقيمة ضمن مراكز الإقامة المؤقتة بمدينة الحسكة ومن المقرر أن يتم التوزيع شهرياً ولمدة ستة أشهر بإشراف وتعاون مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.