مجتمع

مساعدات صحية للأسر النازحة من رأس العين وريفها

وزعت جمعية سورية اليمامة الخيرية اليوم سلات صحية ومنظفات للأسر النازحة من مدينة رأس العين وريفها والمقيمة في مراكز الإقامة المؤقتة بمدينة الحسكة وذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سعيد الخضر في تصريح لمراسل «سانا» أن عمليات التوزيع شملت 250 أسرة نازحة من مدينة رأس العين وريفها المقيمة في مدينة الحسكة وذلك للتخفيف من معاناتهم بدعم من صندوق سورية الإنساني مشيراً إلى أن المواد الموزعة شملت سلات صحية ومنظفات.

وأفاد الخضربأن عمليات التوزيع شملت الأسر المقيمة ضمن مراكز الإقامة المؤقتة بمدينة الحسكة ومن المقرر أن يتم التوزيع شهرياً ولمدة ستة أشهر بإشراف وتعاون مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

 

قد يعجبك ايضا
مجتمع

نحو 1500 طالب وطالبة يتقدمون إلى الامتحان الوطني الموحد للصيدلة

مجتمع

جامعة دمشق تمدد فترة قبول طلبات إيقاف التسجيل في «المفتوح»

مجتمع

ورشة عمل عن بعد حول استراتيجيات مكافحة الأخبار الزائفة

مجتمع

إعفاء مدير المدرسة نتيجة استئصال طحال طالب تعرض للضرب