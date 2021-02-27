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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2021/2/27 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في كل من مناطق: غابة الأسد – أكاديمية الاسد– محلة سليمان الحلبي بحلب وريفها من الساعة 9,00 صباحاً حتى الساعة16,00

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