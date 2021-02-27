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السبت,27 شباط , 2021
صحيفة تشرين -
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الأخبار
مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2021/2/27 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في كل من مناطق: غابة الأسد – أكاديمية الاسد– محلة سليمان الحلبي بحلب وريفها ...
شخصيات وأحزاب لبنانية تدين العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور
طهران: العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور انتهاك صارخ للسيادة السورية
فتح مركزي المصنع والعبودية أمام اللبنانيين الراغبين بالعودة من سورية في 3 آذار
سيناتور أمريكي: «الأعمال العسكرية الهجومية» دون موافقة الكونغرس غير دستورية
قماطي: المقاومة لن تألو جهداً في الكشف عن مصير المناضل يحيى سكاف
الاستخبارات الأمريكية ترجح أن يكون ابن سلمان وافق شخصياً على اغتيال خاشقجي
حزبان لبنانيان يدينان العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية
العدوان السعودي يواصل استهداف المدنيين في مأرب
شبكة مختصة بالأمن البحري: السفينة التي تعرضت لانفجار في خليج عمان تابعة لشركة «إسرائيلية»
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لقطة اليوم
صباح الخير..
لقطة اليوم
صباح الخير..
في
27 شباط , 2021
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