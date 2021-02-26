شخصيات وأحزاب لبنانية تدين العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور

أدانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية مؤكدة أنه انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي واستهداف مباشر لدولة ذات سيادة وتصعيد خطير في المنطقة.

وأشارت الأمانة العامة في بيان لها اليوم إلى أن المسوغات التي ساقتها الإدارة الأميركية لشن هذا العدوان باطلة ولا تقوم على الحقائق وهي مؤشر واضح على تخبط الإدارة الأميركية الحالية وانتهاجها مسار سلفها الذي أدانته وفضح كذب الساسة الأميركيين وتطابقها مع نزعتهم العدوانية الإجرامية.

وشددت الأمانة على التضامن الكامل مع سورية ودعم جهودها في صون سيادة أرضها وشعبها ومحاربة الإرهاب حتى تحرير كامل أراضيها.

من جانبه، أدان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب العدوان الامريكي لافتاً إلى أنه يشكل انتهاكاً فاضحاً للسيادة السورية وعدواناً موصوفاً ينافي القوانين والشرائع الدولية ومشدداً على أن سورية ستبقى عصية على أعدائها.

بدوره أشار أمين عام حركة الأمة في لبنان عبد الله جبري إلى أن العدوان الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي والإرهاب التكفيري يشكلون وحدة متكاملة في الاعتداء على الشعوب وحقها في التحرر الوطني والاستقلال والتقدم.

«سانا»