سيناتور أمريكي: «الأعمال العسكرية الهجومية» دون موافقة الكونغرس غير دستورية

أكد السيناتور الأمريكي الديمقراطي تيم كين أن «الأعمال العسكرية الهجومية» دون موافقة الكونغرس غير دستورية.

ونقلت «سبوتنيك» عن السيناتور كين قوله في بيان: إن الشعب الأمريكي يستحق أن يرى توضيحات من الإدارة بشأن هذه الأعمال التي تم القيام بها دون التوجه للكونغرس.

ودعا كين إدارة الرئيس جو بايدن لتقديم توضيحات للكونغرس بشأن أسباب العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية مساء أمس.

وأدانت سورية في وقت سابق اليوم بأشد العبارات العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية مساء أمس وأكدت أنه يشكل مؤشراً سلبياً على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة والتي يفترض بها الالتزام بالشرعية الدولية لا بشريعة الغاب.

«سانا»