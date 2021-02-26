قماطي: المقاومة لن تألو جهداً في الكشف عن مصير المناضل يحيى سكاف

أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي أن المقاومة لن تألو جهداً حتى تكشف مصير الأسير يحيى سكاف الذي تحتجزه سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي في سجونها.

وشدد قماطي خلال استقبال مجموعة من عائلة الأسير سكاف اليوم على أننا نعيش بمواجهة مفتوحة مع عدو غاشم يحتل أراضينا ومقدساتنا ويأسر أسرانا، مؤكداً أن الدفاع عن أوطاننا في مواجهة هذا العدو هو أمر طبيعي بل واجب على كل حر وشريف.

ودعا قماطي كل القوى الحية في الأمة إلى الوقوف إلى جانب المقاومة كما أسرة المناضل سكاف التي تقف في خندق واحد مع المقاومة رغم كل التحديات.

يذكر أن كيان الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى إخفاء أي أثر للمناضل سكاف الذي سيدخل عامه الـ 43 في سجونه.

«سانا»