الصين تدعو الدول الغربية إلى التوقف عن نشر معلومات مضللة عنها

طالبت الصين الدول الغربية بالتوقف عن نشر معلومات مضللة وتشويه سمعتها والتدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن وضع حقوق الإنسان في الصين بأفضل حالاته.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين قوله خلال مؤتمر صحفي: إن الصين تعارض بشدة ما تقوم به عدة دول ومنظمات باختلاق ونشر الأكاذيب عن الأوضاع في شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ بهدف تشويه سمعة الصين وإهمال الحقائق في إشارة إلى ما قامت به الولايات المتحدة وبريطانيا وعدة دول أوروبية إضافة إلى كندا مؤخراً بإساءة استخدام منصة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإطلاق اتهامات لا أساس لها للصين.

وحول هذه القضية أكد وانغ أن هذه الدول تمارس خداعها المعتاد لتسييس القضية واستخدامها كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، لافتاً إلى أن هذه الدول من خلال هذا النهج تعيق التعاون والحوار الدوليين بشأن حقوق الإنسان.

“سانا”