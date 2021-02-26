لافروف: الولايات المتحدة تعرقل عملية إعادة الإعمار في سورية

جدد وزير الخارجية الروسي التأكيد على أن الولايات المتحدة تتواجد بشكل غير شرعي في سورية وتضغط على دول أخرى لمنع وصول المساعدات الإنسانية وعرقلة إعادة الإعمار.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأفغاني بموسكو اليوم.. “القوات الأمريكية تتواجد في سورية بشكل غير شرعي وينتهك القانون الدولي والقرارات الأممية.. وعبرنا مراراً عن تحفظاتنا بسبب الإجراءات التي تتخذها واشنطن في الأراضي السورية بما في ذلك منطقة التنف وشمال شرق سورية”.

وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة تحتل أراضي في سورية وتنهب النفط السوري وتدعم ميليشيات انفصالية في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي ينص على الالتزام بسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها كما أنها تضغط على دول أخرى لمنع وصول المساعدات الإنسانية وعرقلة إعادة الإعمار في سورية.