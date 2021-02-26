الصين: ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سورية ووحدة أراضيها

جددت الصين اليوم التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سورية ووحدة أراضيها.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين قوله: للصحفيين “ندعو جميع الأطراف المعنية إلى احترام سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها وتجنب إضافة تعقيدات جديدة للوضع”.

تصريحات وانغ جاءت عقب الاعتداء الأمريكي على منطقة الحدود السورية العراقية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” جون كيربي اعترف في بيان الليلة الماضية بإقدام قوات بلاده العسكرية “وبتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن” على الاعتداء على منطقة الحدود السورية العراقية.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة الاعتداء الأمريكي مؤكدة أنه “انتهاك غير مقبول للقانون الدولي”.