أوزتراك: صهر أردوغان أهدر 128 مليار دولار

أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض فائق أوزتراك أن صهر رئيس النظام التركي رجب أردوغان الذي تولى على مدى سنوات وزارة المالية بيرات البيراق أهدر 128 ملياراً من خزينة البنك المركزي التركي.

وقال أوزتراك في تصريح نقلته صحيفة «زمان» التركية: لا يوجد سند واحد في وثائق البنك المركزي التركي على موقعه الرسمي على الإنترنت يكشف كيف خرجت الـ 128 مليار دولار من خزينة البنك مضيفاً: نحتاج إلى معرفة ما تم بيعه.. كيف تم بيع 128 مليار دولار ولماذا ولمن باع؟.

وعن مدح أردوغان لصهره البيراق قال أوزتراك: إذا كان البيراق جيداً فلماذا قام بتغييره.. ولماذا أتى بإدارة جديدة؟ كل هذه الأمور بحاجة إلى إجابة.

يشار إلى أن البنك المركزي التركي أنفق مبالغ هائلة خلال عامين أثناء تولي البيراق منصب وزير المالية لدعم العملة المحلية بعد أن فقدت الليرة التركية كثيراً من قيمتها أمام العملات الأجنبية وارتفع التضخم بشكل كبير، وذلك بسبب سياسات نظام أردوغان الاقتصادية الفاشلة التي أدخلت تركيا في أزمة متصاعدة.