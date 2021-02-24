البيت الأبيض: قريباً نشر التقرير الاستخباراتي حول مقتل خاشقجي

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي اليوم أن إدارة الرئيس جو بايدن تحضر تقريرا عن قتل الصحفي جمال خاشقجي لنشره وسيتم إصداره قريبا.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن بساكي قولها خلال مؤتمر صحفي إن عملية إصدار التقرير سوف تتم من مكتب إدارة الاستخبارات الوطنية بعد رفع السرية عن الوثيقة المتعلقة بقتل خاشقجي.

وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت أن إدارة الرئيس بايدن ستنشر الأسبوع المقبل تقريرا استخباراتيا يقول إن ولي العهد السعودي ابن سلمان أمر بقتل خاشقجي.

وصدق الكونغرس على تعديل قانوني يطالب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بتقديم تقرير كامل حول المسؤولين عن الجريمة لكن ترامب لم يستجب لهذه المطالبة وذلك في الوقت الذي دعت فيه المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج القانون أغنيس كالامارد إلى التحقيق مع ولي العهد السعودي في إطار هذه القضية.

وحاول النظام السعودي إسدال الستار على جريمة قتله الصحفي خاشقجي وطيها إلى الأبد بتقديم خمسة أشخاص ككبش فداء لتهدئة الرأي العام العالمي وتقليل حدة التنديدات الدولية مقابل تبرئة مسؤوليه المتورطين بشكل مباشر في هذه الجريمة البشعة وإبعادهم عن مقصلة العدالة.