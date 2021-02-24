قوات الاحتلال تقتحم بلدتي العيسوية والطور في القدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم بلدتي العيسوية والطور في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين واعتدت على الفلسطينيين وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز.

وكان أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم جنوب نابلس بالضفة الغربية حيث تواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق والاعتداء عليهم ومداهمة مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.