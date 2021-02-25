بلينكن: واشنطن تسعى للعودة إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تسعى إلى العودة إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قبل ثلاث سنوات.

وقال بلينكن في رسالة للمجلس عبر الفيديو اليوم: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة ستسعى لأن تنتخب لمجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-2024 ونطلب بكل تواضع دعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في محاولتنا للعودة لشغل مقعد في هذه الهيئة.

وانسحبت إدارة ترامب من المجلس في حزيران 2018 بعدما اتهمه بأنه«متعنت في تحيزه» ضد سلطات الكيان الإسرائيلي وبأنه يمارس«النفاق» من خلال السماح لدول تنتهك الحقوق بأن تشغل مقاعد فيه وفق زعمها.

وبينما تعهدت واشنطن بالبدء في المشاركة النشطة في أنشطة المجلس على الفور فإنها لا تستطيع تلقائيا استعادة العضوية التي تخلت عنها قبل ثلاث سنوات.

وتعرض سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة لانتقادات أمام المجلس بما في ذلك مناقشة خصصت لذلك في حزيران الماضي لم تشارك فيها واشنطن إثر مقتل الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد في 25 أيار 2020 بعدما ضغط ضابط شرطة أبيض على رقبته لما يقرب من تسع دقائق.

«سانا»