الصحة: 61 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 79 حالة ووفاة 4

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 79 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت «سانا» نسخة منه أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 15343 شفيت منها 9468 وتوفيت 1008 حالات.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأربعاء 24 شباط 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

٢٤ في دمشق

١٩ في اللاذقية

٩ في ريف دمشق

٩ في حلب

=الشفاء:

١٥ في دمشق

١٥ في اللاذقية

١٤ في حلب

٩ في حمص

٧ في طرطوس

٥ في درعا

٥ في ريف دمشق

٥ في السويداء

٤ في حماة

= الوفاة:

٢ في دمشق

١ في حلب

١ في اللاذقية