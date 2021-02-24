بوليانسكي: نرحب بسحب واشنطن طلب إعادة فرض «العقوبات» على إيران

رحب نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بسحب الإدارة الأمريكية طلب إعادة فرض «العقوبات» على إيران الذي قدمه الرئيس السابق دونالد ترامب مؤكداً أن الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن النووي الإيراني قابل للتحكم.

ونقلت «روسيا اليوم» عن بوليانسكي قوله خلال موجز صحفي: إن سحب الولايات المتحدة الطلب الرسمي الذي قدمته إدارة ترامب بإعادة فرض «العقوبات الدولية» على طهران جعل الوضع واضحاً، مضيفاً: كلنا ندرك أنه لم يكن هناك أي إعادة فرض فقد كان ذلك في مخيلة أصدقائنا الأمريكيين فقط.

ووصف الدبلوماسي الروسي خطوة واشنطن هذه بأنها صحيحة ومنطقية جداً، مشيراً إلى أهمية فهم آلية عودة الولايات المتحدة إلى الصفقة النووية التي انسحبت منها إدارة ترامب في أيار عام 2015.

كما جدد بوليانسكي ترحيب بلاده بنتائج المحادثات التي أجراها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي في إيران مؤخراً قائلاً: لقد شجعتنا نتائج زيارة غروسي الأخيرة إلى طهران… لقد جاء بتأكيدات محددة لذلك فإننا الآن متفائلون للغاية ونعتقد أن الوضع قابل للسيطرة ومستقر تماماً إذ إن خطوات غير مسؤولة ليست من مصلحة أحد.

«سانا»