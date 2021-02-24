النظام التركي يعتقل 130 عسكرياً

اعتقلت سلطات النظام التركي 130 عسكرياً في مدينة ازمير غرب البلاد بذريعة ارتباطهم بمنظمة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه سلطات هذا النظام بالوقوف وراء الإنقلاب الذي وقع في البلاد عام 2016.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» الناطقة باسم النظام التركي عن مكتب المدعي العام في ازمير قوله اليوم: إن المكتب أصدر أوامر اعتقال بحق 148 شخصاً بينهم 103 في الخدمة وجهت لهم تهمة الإنتماء لتنظيم غولن، تم اعتقال 130 منهم.

ومنذ محاولة الإنقلاب أطلق نظام رجب أردوغان حملة ضد معارضيه شملت كل القطاعات العامة وأدت إلى اعتقال عشرات الآلاف وطرد أو إيقاف عن العمل لنحو 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وغيرهم.

«سانا»