بوغدانوف يبحث مع السفير حداد الحل السياسي للأزمة في سورية

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع السفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد اليوم الحل السياسي للأزمة في سورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني أن بوغدانوف وحداد ناقشا موضوع التسوية في سورية على ضوء نتائج الاجتماع الدولي الخامس عشر ضمن صيغة أستانا الذي انعقد في سوتشي الأسبوع الماضي.

وجددت الدول الضامنة في البيان الختامي للقاء الدولي الـ 15 بصيغة أستانا الذي عقد يومي الـ 16 والـ 17 من الشهر الجاري بمدينة سوتشي الروسية التزامها القوي بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية ورفض الأجندات الانفصالية واستمرار التعاون حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية فيها.

من جهة ثانية أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة التعاون الثنائي بما يخدم مصالح إعادة الإعمار في سورية اقتصادياً واجتماعياً ما بعد الأزمة.

«سانا»